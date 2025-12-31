TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da yılbaşına saatler kala pistler, kayakseverlerle doldu. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 75'e ulaşırken, 'beyaz cennet'te kar kalınlığı yarım metreyi buldu.

8 bin 500 yatak kapasiteli 20 otel ile kamuya ait 7 misafirhanenin bulunduğu Türkiye'nin ilk ve en büyük kayak merkezi Uludağ'da, yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor. Tatilcilerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken, hava sıcaklığı en yüksek 1, en düşük sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldü. Kayak sezonunun 29 Aralık'ta başladığı Uludağ, yılbaşına saatler kala tatilcilerle doldu. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 75'e ulaşırken; Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir ve Eskişehir gibi çevre illerden gelen tatilciler, kayak yapıp, kızakla kayarak tatilini keyfini çıkarıyor.

'20 YILDIR ULUDAĞ'A GELİRİM'

20 yıldır kayak yapmak için her sene Uludağ'a geldiğini söyleyen Sinem Aydın, "Çok mutluyum. Yılbaşında burada olmak çok keyiflidir. Geçen sene de yılbaşına Uludağ'da girdim. Bu sene biraz daha sakin Uludağ. Kar yağmasından çok memnunum, herkese iyi seneler diliyorum" dedi.

'ÇOK EĞLENİYORUM'

Yılbaşını karşılamak için İzmir'den Uludağ'a gelen Elif Ada İrem de "İzmir'den geliyorum. Uludağ'a daha önceden de gelmiştim. Kayak yapmayı tam bilmiyorum ama öğreneceğim. 4 gün burada kalacağız. Arkadaşlarımla geldim buraya. Çok eğleniyorum" diye konuştu.

'HERKES ULUDAĞ'A GELMEYE BAŞLADI'

Uludağ'da kayak öğretmenliği yapan Şeref Elbir ise "Uludağ'da kar yağmaya başladı. Son 4 gündür yerli ve yabancı turistler, Uludağ'a geliyor. Daha önceden pistlerde kar olmadığı için insanlar, başka yerlere gitmeye başladı. Şimdi kar yağmaya başladığı için herkes Uludağ'a gelmeye başladı. Vatandaşların da can sağlığı için pistte yürümemesi gerekiyor" dedi.