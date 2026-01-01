Haberler

'Beyaz cennet'te piste çıkan acemi kayakçıların kazaları kamerada

Uludağ, yılbaşı tatilini değerlendiren kayak severlerle dolup taştı. Kar kalınlığının 57 santimi bulduğu 'beyaz cennet'te acemi kayakçıların yaşadığı kazalar dikkat çekti. Bazı kayakçılar hastanelik oldu.

KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da yılbaşı tatilini fırsat bilen kayakseverler, pistleri doldurdu. Tatilciler, kar kalınlığının yarım metreyi aştığı 'beyaz cennet'te kayak yapmanın keyfini çıkarırken, acemi kayakçıların yaşadığı kayak kazaları da kameralara yansıdı.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden, tatilcilerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da kar kalınlığı 57 santime ulaşırken, kayak pistleri de yerli ve yabancı turistler ile günübirlik tatilcilerle doldu. Kayakseverler, Uludağ'da ortaya çıkan seyrine doyumsuz manzaraya karşı kayak yapmanın keyfini çıkarırken, acemi kayakçılar ise ayakta durmakta zorlandı. Bazı kayakçıların yaşadığı kazalar ise kameralara yansıdı. Kayakçılardan bazıları kazaları ucuz atlatırken, bazıları ise hastanelik oldu.

İlk müdahaleleri Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile sağlık görevlileri tarafından yapılan kayakçılardan, vücudunda kırıklar oluşanlar ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yılın son gününde 7 tatilcinin kayak kazası sonucu tedaviye alındığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
