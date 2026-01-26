Uludağ'da JAK ekipleri yarıyıl tatilinin ilk haftasında 208 olaya müdahale etti

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, yarıyıl tatilinin ilk haftasında 208 farklı olaya müdahalede bulundu.

Turizm merkezinde, 7 gün 24 saat esasına göre görev alan JAK timleri, olası bir kaza anında yapılan ihbarın ardından yaralının koordinatı belirleyerek harekete geçiyor.

Kar motorlarıyla olay yerine ulaşan JAK timi, ilk müdahalenin ardından yaralıyı güvenli bölgeye taşıyıp sağlık ekiplerine teslim ediyor.

JAK timinin, sömestir tatilinin ilk haftasında çok sayıda misafirin ağırlandığı Uludağ'da, 71'i yaralanma, 137'si mahsur kalma olmak üzere toplam 208 olaya müdahale ettiği bildirildi.