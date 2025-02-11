CHP'de ön seçim 23 Mart'ta yapılacak

CHP'de Yavaş'ın "Yokum" dediği ön seçim tarihi belli oldu
Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu

Uludağ'da Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı

Uludağ'da Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uludağ'da kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü iş birliğiyle doğaya yem bırakıldı.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü iş birliğiyle Uludağ'da kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yapılan hayır hizmetleri kapsamında yaban hayvanları da unutulmadı.

Olumsuz hava şartlarından etkilenen yaban hayvanları için Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri iş birliği yaptı.

Uludağ'ın birçok noktasına yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca - Güncel
img

"Gücümüz var" diyerek Trump'ı açık açık tehdit etti
img

Ferdi Tayfur için farklı noktalarda 40 mevlidi okunacak
img

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma tamam! Türkmen gazı, Türkiye'ye geliyor

Bakan müjdeyi verdi, vana 1 Mart'ta açılıyor
Öcalan tarihi çağrıyı ne zaman yapacak? DEM Parti'den beklenen açıklama geldi

Tarihi çağrı ne zaman yapılacak? DEM Parti'den beklenen açıklama geldi
Cani baba: Kızımı kanepede boğdum sonra ilaç içip bileklerimi kestim

Cani babanın ilk ifadesi: Kızımı kanepede boğdum
İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
Santorini'de magma hareketliliği! Tehlike sandığımızdan daha büyük

Tehlike sandığımızdan daha büyük

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.