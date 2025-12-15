Haberler

Uludağ'da gerçeğini aratmayan 'kurtarma' tatbikatı

Güncelleme:
Uludağ'da, kış turizminin yoğun olduğu bölgelerde olası mahsur kalma olaylarına karşı AFAD ve JAK ekipleri tarafından kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

TÜRKİYE'nin önemli kış ve kayak merkezlerinden Uludağ'da sezon hazırlıkları sürerken, Bursa Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, teleferik ve telesiyejlerde mahsur kalma ihtimaline yönelik eğitim ve gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı düzenledi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, teleferik ve telesiyejlerde mahsur kalma ihtimaline yönelik Uludağ'da eğitim ve kurtarma tatbikat gerçekleştirdi. Zorlu hava koşullarında yapılan program kapsamında ekipler, ilk gün mekanik tesisler ve havai hatlara güvenli erişim, yüksekte çalışma ve ip teknikleri üzerine eğitim aldı. İkinci gün ise senaryo gereği telesiyej hattında meydana gelen mekanik arıza sonucu mahsur kalan vatandaşların, dikey indirme yöntemiyle güvenli şekilde tahliyesini içeren kurtarma tatbikatı düzenlendi.

Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarında tatbikata ait görüntüleri paylaşırken açıklama kısmında, "Ekiplerimiz, kış turizminin yoğun olduğu bölgelerde yaşanabilecek olası mahsur kalma olaylarına karşı operasyonel hazırlığını tatbikatla pekiştirmiştir" ifadelerine yer verdi.

