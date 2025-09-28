Haberler

Uludağ'da Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'daki Uludağ'dan yürüyerek inmeye çalışan 35 yaşındaki Ö.F. karanlıkta mahsur kaldı. AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli bir alana getirildi.

Bursa'daki Uludağ'dan yürüyerek inmeye çalışırken mahsur kalan kişi, ekiplerce kurtarıldı.

Ö.F. (35) 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Uludağ Milli Parkı Sarıalan mevkisinden Zeyniler Mahallesi'ne inmeye çalışırken havanın kararmasıyla mahsur kaldığını bildirdi.

Bunun üzerine AFAD Arama Kurtarma ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri bölgeye sevk edildi.

Konumu belirlenerek bulunduğu yerden alınan Ö.F. güvenli alana getirildi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekiplerince ilk kontrolü yapılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
Bakan Fidan'dan açıklamalar! İşte Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkası

Erdoğan'dan Trump'a davet! İşte tarihi zirvenin perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Güllü'nün düştüğü yer! Ekipler bile hayati tehlike yaşadı

İşte Güllü'nün düştüğü yer! Ekipler bile hayati tehlike yaşadı
MasterChef'te Mehmet Şef'in üzerine yürüyen Çağatay'ın akıbeti belli oldu

Mehmet Şef'i dövmeye kalkan yarışmacının akıbeti belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.