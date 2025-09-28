Uludağ'da Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı
Bursa'daki Uludağ'dan yürüyerek inmeye çalışan 35 yaşındaki Ö.F. karanlıkta mahsur kaldı. AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli bir alana getirildi.
Ö.F. (35) 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Uludağ Milli Parkı Sarıalan mevkisinden Zeyniler Mahallesi'ne inmeye çalışırken havanın kararmasıyla mahsur kaldığını bildirdi.
Bunun üzerine AFAD Arama Kurtarma ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri bölgeye sevk edildi.
Konumu belirlenerek bulunduğu yerden alınan Ö.F. güvenli alana getirildi.
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekiplerince ilk kontrolü yapılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel