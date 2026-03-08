Haberler

Uludağ'da yaralanıp mahsur kalan 2 kadın kurtarıldı

Bursa'da Uludağ'a tırmanırken düşüp mahsur kalan F.T. ve B.Ş. isimli kadınlar, AFAD ve JAK ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

BURSA'da kamp kurmak için Uludağ'a tırmanırken, düşüp yaralanarak mahsur kalan F.T. ve B.Ş. isimli kadınlar AFAD ve JAK ekiplerince kurtarıldı.

Kamp ve tırmanış faaliyeti için Uludağ Küçük Zirve bölgesine giden F.T. ve B.Ş. düşüp mahsur kalınca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve jandarma asayiş ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan yaralı 2 kadın, bulundukları noktadan alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
