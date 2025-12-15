AFAD Uludağ'da arama kurtarma tatbikatı yaptı
Türkiye'nin kış turizmi merkezi Uludağ'da AFAD tarafından düzenlenen arama kurtarma eğitimi ve tatbikatı yapıldı. Eğitimlerde ekipler, mekanik tesislere erişim ve güvenli kurtarma teknikleri üzerine çalıştı.
Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da arama kurtarma eğitimi ve tatbikatı yapıldı.
Afad Bursa İl Müdürlüğü ekipleri, kış turizminin yoğun olduğu bölgelerde yaşanabilecek olası mahsur kalma olaylarına karşı Uludağ'da operasyonel hazırlık yaptı.
İki gün süren eğitimlerin ilk gününde, arama kurtarma ekiplerine mekanik tesisler ve havai hatlara güvenli erişim, yüksekte çalışma ve ip teknikleri üzerine eğitim verildi.
Programın ikinci gününde de senaryo gereği telesiyej hattında meydana gelen mekanik arıza sonucu mahsur kalan vatandaşların, dikey indirme yöntemiyle güvenli transferini içeren kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.