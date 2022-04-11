Uludağ'a nisan ayında kar yağdı - Haberler

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Uludağ'a nisan ayında kar yağdı

AA - Semih Kır - Güncel
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Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'a, nisan ayında kar yağdı.

Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'a, nisan ayında kar yağdı.

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle Uludağ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar kalınlığının 88 santimetre olduğu Uludağ'da, hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece ölçüldü.

Kar yağışının perşembe gününe kadar süreceği öğrenildi.

Uludağ'a nisan ayında kar yağdı

Uludağ'a nisan ayında kar yağdı

Uludağ'a nisan ayında kar yağdı

Uludağ'a nisan ayında kar yağdı

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AA / Semih Kır - Güncel

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