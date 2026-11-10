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Uludağ'a dün gece 2 santimetre kar yağdı, otel işletmecileri sevindi

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Uludağ'a dün gece 2 santimetre kar yağdı, otel işletmecileri sevindi
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Türkiye'nin ilk kayak merkezi Uludağ'a dün gece 2 santimetre kar yağdı. Meteoroloji, kar yağışının çarşamba ve perşembe de süreceğini bildirdi; otel işletmecileri sevindi, jandarma zincir bulundurmayan araçların zirveye çıkışına izin vermiyor.

Türkiye'nin ilk kayak merkezi Uludağ'da dün gece 2 santimetre kar yağdı. Otel işletmecilerini sevindiren kar yağışının çarşamba ve perşembe günleri de devam edeceği açıklandı.

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava devam ederken, kayakseverlerin "Beyaz Cennet" olarak tanımladığı Uludağ'a dün gece 2 santimetre kar yağdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının gece eksi 1 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının çarşamba ve perşembe günleri devam edeceğini bildirdi. Jandarma ekipleri, kar lastiği olmayıp zincir bulundurmayan araçların zirveye çıkışına izin vermezken, Karayolları 14'üncü Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Uludağ'da kayak sezonunda 8 bin 500 yatak kapasiteli 18 otel ve 7 misafirhane hizmet veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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