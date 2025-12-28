Ordu'da evinin çatısına çıkarken merdivenden düşen kişi yaralandı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde evinin çatısına çıkmak isteyen kişi, merdivenin kayması sonucu düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çukur Mahallesi'nde yaşayan Arif Güngör, baca tamiri için çatıya çıkmak istediği sırada kullandığı merdivenin kayması sonucu yere düştü.

Aynı zamanda mahallenin muhtarı olan Güngör, yakınları tarafından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kolunun kırıldığı tespit edilen Güngör, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan Arif Güngör'ün düşme anı çevredeki bir eve ait güvenlik kamerasınca görüntülendi.