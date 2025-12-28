Haberler

Ordu'da evinin çatısına çıkarken merdivenden düşen kişi yaralandı

Güncelleme:
Ordu'nun Ulubey ilçesinde evinin çatısına çıkmak isteyen muhtar Arif Güngör, merdivenin kayması sonucu düştü ve kolu kırıldı. Güngör, hastanede tedavi altına alındı.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde evinin çatısına çıkmak isteyen kişi, merdivenin kayması sonucu düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çukur Mahallesi'nde yaşayan Arif Güngör, baca tamiri için çatıya çıkmak istediği sırada kullandığı merdivenin kayması sonucu yere düştü.

Aynı zamanda mahallenin muhtarı olan Güngör, yakınları tarafından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kolunun kırıldığı tespit edilen Güngör, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan Arif Güngör'ün düşme anı çevredeki bir eve ait güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
