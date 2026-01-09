Haberler

İçişleri Bakanlığından yurdun bazı kesimleri için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, yarın Trakya, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Marmara ve Ege bölgelerinde fırtına ve kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, yarın Trakya, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Marmara ve Ege bölgeleri için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, yarın İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Marmara ve Ege bölgelerinde güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer kuvvetli fırtına beklendiği ifade edildi.

Trakya kesiminde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir ve Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin güney ve doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Türkiye'nin 'çay tiryakisi' şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı

Türkiye'nin çay tiryakisi şehri belli oldu! Karadeniz illerini solladı
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Bu gece dev bir indirim geliyor