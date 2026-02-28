Haberler

Katar ve Diğer Ülkelerin Hava Sahasının Kapatılması İstanbul Havalimanı'na Uçak İnişlerini Artırdı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, Başka Katar olmak üzere bazı ülkelerin hava sahasının kapatılmasının ardından bir çok uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

ABD' ve İsrail'in sabah saatlerinde İran'a saldırması uçuş güvenliğinde aksaklıklara neden oldu. Bazı ülkelerin hava sahalarını kapatması nedeniyle havayolu şirketleri uçuşlarını iptal etmek zorunda kaldı. Bu kapsamda Katar Hava Sahası'nın kapatılmasından dolayı ABD'den Doha seferini yapan Qatar Airways'e ait 7 uçak ve Emirates'e ait 1 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

