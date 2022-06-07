Ülkedeki toz oluşumuyla ilgili Türkiye'yi suçlayan İran basınına yetkili ağızdan yalanlama - Haberler

İran Çevre Koruma Kurumu Başkan Müşaviri ve Ulusal Toz Yönetimi Genel Merkezi Sekreteri Ali Muhammed Tehmasebi, ülkedeki toz oluşumunun kaynağı olarak Türkiye'yi işaret eden İran basınını yalanlayarak, "Tozun kaynağının Türkiye olmadığına inanıyorum ve hiçbir yerde bunu destekleyecek kaynak bulamadık." dedi.

Tehmasebi, İran'ın başkenti Tahran'da katıldığı çevre konulu programda İran'da etkili olan toz olaylarının kaynağına dair AA muhabirine açıklamada bulundu.

Toz oluşumunda Irak ve Suriye'nin rolünün kesin olduğunu kaydeden Tehmasebi, Türkiye'nin etkisine dair de "Tozun kaynağının Türkiye olmadığına inanıyorum ve hiçbir yerde bunu destekleyecek kaynak bulamadık." açıklamasında bulundu.

Tehmasebi, Türkiye'nin bir kısmının da incelemeleri arasında yer aldığını belirterek, "Türkiye toz bulutunun oluştuğu bölge değil ve çok daha az toz bulutu etkisinde bulunuyor. Örneğin son 30 olaydan ancak 2 tanesi Türkiye'nin güney bölgesinde etkisini gösterdi." diye konuştu.

"Resmi ve güvenilir kaynaklar dikkate alınmalı"

Tehmasebi, İran medyasının özellikle dış etkenler konusunda neden Türkiye'yi tozun kaynağı olarak gördüğü sorusunu, "Resmi ve güvenilir kaynaklar dikkate alınmalı. Değerlendirmeler bilimsel olmalı. Bir sorumlu olarak söylediklerim bilimsel kanıtlara dayanmalıdır. Bir uzmanın, kişinin veya sivil toplum kuruluşunun yorumu, hükümetimizin resmi görüşünü yansıtmaz. Hatta tarafımızdan onaylanmayabilir de." şeklinde cevapladı.

Bazı durumlarda su kaynaklarının yönetimi konusunda Türkiye'ye itirazlarının olduğunu ileri süren Tehmasebi, "Ancak biz bu konuyu gündeme taşımıyoruz. Bunu yöntem olarak görmüyoruz. Sorunun diplomatik yollarla çözülebileceğine inanıyoruz. Bu yolla bütün ülkelerin yararına olacak ortak bir noktaya ulaşabiliriz." ifadesini kullandı.

Tehmasebi, tozun kaynağının en çok hangi ülke olduğu konusunda bilimsel bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, "İran'ın dört bir yanında 270 milyon hektarlık alanda gerekli zemin araştırmalarını yaptık. Son iki ayda etkili olan tozun kaynağının Irak ve Suriye olduğunu kayıt ettik. Bu toz İran'ın merkezine ve Hazar Denizine kadar ulaştı." diye konuştu.

Toz olaylarının sebepleri üzerine çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Tehmasebi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Toz olaylarının ne kadarının su yönetimiyle ve ne kadarının diğer alanların yönetimiyle ilgili olduğuna dair net bir çalışmam yok. Ancak bu konu üzerinde ülkenin bazı kurumlarıyla incelemelerimiz devam ediyor. Tabiki suyu etkisiz göremeyiz ve neticede toprak ve sulak alanlar da rol oynar."

İran basını toz konusunda Türkiye'yi suçluyor

İran medyasında yayınlanan haberlerde, İran'da görülen toz bulutlarının sebebi olarak Türkiye'nin barajları gösteriliyor.

Zaman zaman resmi kurumlar da iç kamuoyuna yönelik benzer açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran Meclisi'nde ülkedeki su ve çevre sorunlarıyla ilgili düzenlenen oturumda Türkiye'nin barajlar politikasını eleştiren bir açıklama yapmıştı.

Türkiye'nin bölgedeki su kaynakları üzerine baraj kurmasının İran için kabul edilemez olduğunu söyleyen Abdullahiyan, bu konuyu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla son 8 ayda 3 kere görüştüklerini kaydetmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Tahran yönetiminin yaşanan doğa olayları karşısında Türkiye'yi suçlamasının gerçekçi bir yaklaşım olmadığına da dikkati çekerek, "Kum ve toz fırtınalarının önlenmesi ve olumsuz etkilerinin hafifletilebilmesini teminen her ülkenin öncelikle üzerine düşeni yapması, su ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı yönünde gerekli adımları atması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Son olarak İranlı bir gazetecinin "İran'da hava kirliliğine sebep olan tozun Türkiye'nin yaptığı barajlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı" şeklindeki bir sorusuna karşılık İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, "Konuyu politize etmek yerine ülkeleri bu çevresel acil durumu ele almaya davet etmeliyiz." demişti.