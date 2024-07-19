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Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil

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Dünya genelinde yaşanan internet kullanımı aksaklığı, Türkiye'deki birçok firmayı da etkiledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil, aksaklığın önemli bir kısmı atlatıldı" dedi.

Dünyada birçok firma internet kullanımı sırasında mavi ekran hatasıyla karşı karşıya kaldı. Özellikle büyük kurumsal firmaların uygulamalarında yaşanan aksaklıkların sebebinin de aynı olduğu belirlendi. Türkiye'de de havacılık ve bankacılık sektörleri aynı sorunu yaşadı. Peki global krizin nedeni siber saldırı mı?

Uluslararası kaynaklı yaşanan yazılım kriziyle ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İlgili kurumlarla derhal irtibata geçtik. Buradaki aksaklıkların önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim. Birkaç saat içerisinde sistem artık vatandaşı etkiler durumdan çıkarılmış olur. Bunun tekerrür etmemesi için gerekli önlemleri planladık. İlgili kurumlarımızla özel sektör ve kamu ile iletişim halindeyiz. Bir siber saldırı söz konusu değildir" dedi.

BTK VE USOM ÇALIŞMA BAŞLATTI

Öte yandan; Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), yaşanan sorunların kaynağının tespiti ve giderilmesi için çalışma başlattı. USOM'dan yapılan açıklamada "Yaşanan aksaklık siber saldırı kaynaklı değil, üretici firmanın yayınladığı güncellemeden kaynaklı" ifadeleri yer aldı.

SORUNUN KAYNAĞI: CROWDSTRIKE

Sorunun siber güvenlik alanında uzmanlaşmış olan ve Türkiye'de de birçok şirket ve kurumun hizmet aldığı CrowdStrike adlı firmanın dün gerçekleştirdiği bir güncelleme ile ortaya çıktığı tahmin ediliyor. 2011 yılında kurulan şirket, bulut tabanlı çözümleri ve yapay zeka destekli teknolojileri kullanarak, kurumların siber tehditlere karşı korunmasını sağlamayı amaçlıyor. CrowdStrike, saldırıları gerçek zamanlı olarak tespit edip önlemeye odaklanarak, siber saldırılarla ilgili geniş bir tehdit istihbaratı sunuyor. Endpoint koruma, yönetilen tehdit avcılığı ve olay müdahalesi gibi hizmetler sunan şirket, dünya çapında birçok büyük kuruluş tarafından tercih ediliyor.

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel

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Yorumlar (10)

Yusuf Yorulmaz:

güneş patlamasının etkisi

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Temha Arak:

size göre .

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Leven Ergün:

ETKİLEMEZ ALIŞIK HALK HER SIKINTIYA, YOLDA YÜRÜR ELEKTRİK ÇARPAR, DEPREM OLMAZ BİNA ÇÖKER, HER AKŞAM BUGÜNDE KARNIM DOYDU ŞÜKÜR DER

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Sansasyonel Salvo:

Altyapı bakanımızın bıyığı çok hoşuma gitti , bizim berbere söyliyim de ben de aynisini yapacağim inşallah

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Nuri Atçalan:

İNTERNET YOK HAYAT YOK..HRİSTİYAN ALEMİN ELİNE BAKİ DÜNYA

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Hep Hiçlik miş:

Sıcaklıkdan dolayı kablolar ısınmış olabilir veya diğer şeyler.

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sade vatandaş:

banka kartına kredi kartına fazla güvenmeyeceksin cebinde her zaman canlı olacak bir gün kripto paralada virüs bulaşıp ıfırlanacaklar bu sanal hayal mahsülü para olduğunu sandıkları şeyi kullananlar şapa oturacak her zaman maddi birikimlerinizi fiziki değeri olan varlıklarda nakit tutun

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hakan aslan:

balinalar fiber kabloları kemirmiştir

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Murat Bahar:

Bakan bu beyefendimi

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İlker ÖZKUL:

internet çöktüyse biz bu haberleri nasıl okuyoruz?

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