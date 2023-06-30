Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Trabzon'da Bayramlaştı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, partisinin Trabzon'da düzenlediği bayramlaşma töreninde "Güzel bir ekibimiz var. Eksiğimiz yok. İnşallah hem Trabzon'umuza hem de ülkemize güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon'da AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nca 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen Kurban Bayramı bayramlaşma törenine katıldı. Bayramlaşma programına, Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Mustafa Şen, Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ilçe belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanları, teşkilat başkanları, AK Parti önceki dönem milletvekilleri, teşkilat üyeleri katıldı.Burada konuşan Bakan Uraloğlu, "Yağmurlu ve bereketli bir gün. Bugün iki bayramı birlikte yaşadık. Hem cuma günü hem de Kurban Bayramı'nın üçüncü günü. Ben herkese iyi bayramlar diliyorum. Güzel bir ekibimiz var. Eksiğimiz yok. İnşallah hem Trabzon'umuza hem de ülkemize güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın riyaseti ile biz de bu dönemde ulaştırma ve altyapı bakanlığı görevini üstlendik. İnşallah sizlerin destekleri, duaları ile beraber Trabzonlu hemşerilerimizin destekleri ile Trabzon olarak, Karadeniz olarak çok daha güçlü olacağız. Bu vesile ile bütün vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum sizleri Allah'a emanet ediyorum" dedi.