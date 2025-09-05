Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da Cenaze Törenine Katıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da hayata veda eden halasının eşi Süleyman Köroğlu'nun cenaze törenine Trabzon'un Düzköy ilçesinde katıldı. Törene yerel yöneticiler ve vatandaşlar da iştirak etti.
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 87 yaşındaki Süleyman Köroğlu için Düzköy ilçesine bağlı Çayırbağı Mahallesi'ndeki Orta Mahalle Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Köroğlu'nun ailesi ile birlikte Bakan Uraloğlu, caminin önünde taziyeleri kabul etti.
Süleyman Köroğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Törene, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Düzköy Kaymakamı Yunus Polat, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.