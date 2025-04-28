Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, ITU Genel Sekreteri ile Görüştü

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin ile görüştü.

Bakan Uraloğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Genel Sekreteri Sn. Doreen Bogdan-Martin ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Telekomünikasyon, yapay zeka ve iletişim alanındaki güncel konular hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ile iş birliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.