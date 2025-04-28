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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, ITU Genel Sekreteri ile Görüştü

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, ITU Genel Sekreteri ile Görüştü
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin ile telekomünikasyon ve yapay zeka konularında verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin ile görüştü.

Bakan Uraloğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Genel Sekreteri Sn. Doreen Bogdan-Martin ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Telekomünikasyon, yapay zeka ve iletişim alanındaki güncel konular hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ile iş birliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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