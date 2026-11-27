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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmaneli- Bursa hızlı tren ve Emek-YHT Gar- Şehir Hastanesi metro hatlarının test sürüşüne ilişkin basın açıklaması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı