Üye Girişi
Haberler

Ulaştırma Bakanı Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni Ziyaret Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzonspor'un Süper Lig'e yükselmesinin 50. yılı etkinliği kapsamında Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ziyarette yapımı süren yatırımlar ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

TGC'Yİ ZİYARET ETTİ

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzonspor'un, Süper Lig'e yükselmesinin 50'nci yılı kapsamında düzenlenen etkinliğinin ardından Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni (TGC) ziyaret etti. TGC Başkanı Ersen Küçük ve gazetecilerle sohbet eden Bakan Uraloğlu, kentte yapımı süren yatırımlar ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trabzon'a AK Parti hükümetleri döneminde büyük yatırımlar yaptıklarına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Olması gereken işlerin hepsini yapmaya gayret ettik, gayrette ediyoruz. Şehrimizin yakından takip ettiği Kanuni Bulvarını aşağı yukarı bitirdik. Değirmendere bağlantısını da Boztepe'den sağlarsak biraz daha etkin hale getireceğiz. Yine çevre yolu projemiz var; '3 etapta yapalım' diye uğraştığımız bir proje. 1'inci etap ile başladık ona da devam edeceğiz. Şehrin heyecanla beklediği hafif raylı sistem projesini, Cumhurbaşkanımızın onayıyla, Bakanlığımız uhdesine aldık. Zannediyorum bir aksilik olmazsa bu ay proje programına alırız. Bu projeyi bitirip, Trabzon'a modern, çevreci, güvenli ulaşım sistemini kazandırmayı planlıyoruz" dedi.

SAMSUN-SARP DEMİRYOLU

Samsun-Sarp Demiryolu projene ilişkin de konuşan Uraloğlu, "Bu sene ilk etapta Kırıkkale ile Çorum arasını bitiren hızlı tren yapım ihalesine bu ay içinde çıkıyoruz. Sene sonuna doğru da belki öbür senenin başında Çorum ile Samsun arasında inşallah yapım ihalesine çıkacağız. Bir taraftan da Samsun'dan Sarp'a sahilden demir yolu getirme proje çalışmalarını da başlattık. Ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Ama bir taraftan yapılabilir olduğunu da biliyoruz. Bazen komşu iller arasında 'Ordan mı gitsin, buradan mı gitsin?' bunu hayata geçirmiş olursak hepsinden geçmiş olacak, Sarp'a kadar uzanacak" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN RİZE'DEKİ ÇIKIŞININ NE ANLAMA GELDİĞİNİ HEPİMİZ ŞİMDİ DAHA İYİ ANLADIK'

Bakan Uraloğlu, Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin şunları kaydetti:

"Bu süreçte malul İsrail'in ülkemizi de sayarak bazı ülkelerde bu Hamas'ın yöneticilerinin hedef alınacağıyla ilgili açıklaması olmuştu. Buna Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanlığımız çok üst perdeden cevap vermişti ve birçok operasyon da yapılmıştı. Birkaç gün önce Cumhurbaşkanımızın Rize'de bir çıkışı oldu. Sona bizim genişletilmiş il başkanları toplantısında daha etkili ve daha gür bir çıkışı oldu. Bazı insanlar 'Nereden çıktı, Türkiye'yi bir yere mi sürüklemek istiyormuşcasına' açıklamalar oldu; bunlar tabi azınlık. O çıkışın, Cumhurbaşkanımızın ne demek istediğinin, ne anlama geldiğini hepimiz şimdi daha iyi anladık. Şu an orada 40 bin insan katledildi. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın durduğu noktada gerçekten çok güçlü ve çok net duruş gösteriyor. Biz ne kimsenin toprağında, ne huzurunda asla bizim gözümüz yok. Temennimiz o dur ki bu vahşet bitsin ve İsrail, 1967 sınırlarına çekilsin."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Trabzonspor Trabzon Politika Güncel Haberler

Ankara'da tarihi takas! 3'ü ABD, 8'i Rus 26 kişi ülkelerine teslim edildi

Ankara'da tarihi takas! 3'ü ABD, 8'i Rus 26 kişi ülkelerine teslim edildi

 İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

 Olimpiyatlarda 'trans' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

Olimpiyatlarda "trans" boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

Bakmadan Geçme

MasterChef kime kaşık atıldı 1 Ağustos? Somer ŞeF kime kaşık attı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Manavgat, Döşemealtı, Aksu 1-2 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! MasterChef 18. yarışmacı kim oldu? 1 Ağustos ana kadroya kim girdi? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Gemlik, Karacabey, Kestel 1-2 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi! Tatlı Vatan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tatlı Vatan filmi ne zaman, nerede çekildi? Tatlı Vatan filmi gerçek mi? Sörf nedir, nasıl yapılır? Sörf nerede yapılır? Sörf çeşitleri nelerdir? Ölüm Gecesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölüm Gecesi filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölüm Gecesi filmi gerçek mi? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Kalecik, Şereflikoçhisar, Akyurt 1-2 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Aranan Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aranan Adam filmi ne zaman, nerede çekildi? Aranan Adam filmi gerçek mi? Evde soğuk kahve nasıl yapılır? Pratik soğuk kahve tarifi! 2 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 2 Ağustos başak, oğlak, boğa burcu yorumu Koruyucu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Koruyucu filmi ne zaman, nerede çekildi? Koruyucu filmi gerçek mi? Yükselen burç nedir, nasıl bulunur? Yükselen burç neye göre, nasıl hesaplanır? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Ağustos günün maçları nereden izlenir? Atatürk çiçeğinin anlamı nedir, hikayesi ne? Atatürk çiçeği evde nereye konulmalı, neyi ifade eder?
Yüzlerce kadın, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi

Yüzlerce kadın, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title