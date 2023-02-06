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Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu depreme canlı yayında yakalandı

Güncel Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Adıyaman'da düzenleyeceği basın toplantısı öncesi yeni bir deprem meydana geldi. Depreme canlı yayında yakalanan Karaismailoğlu, masanın altına saklanarak kendini korudu.

Depremden etkilenen Adıyaman'daki çalışmaları koordine eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, canlı yayında 7.6'lık depreme yakalandı.

MASANIN ALTINA GİRDİ

Deprem anında Bakan Karaismailoğlu önündeki masanın altına girerek kendini güvenceye aldı. Sarsıntının sona ermesinden sonra Karaismailoğlu, korumalarının da yardımıyla saklandığı yerden çıkarak binayı terk etti.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Deprem Güncel Haberler

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