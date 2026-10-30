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UlaşımPark, COP31 için Antalya'ya 70 otobüs ve 116 personel gönderdi

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark, COP31 kapsamında Antalya'ya 70 otobüs ve 116 personel gönderdi. UlaşımPark, 25 Kasım'a kadar zirvenin ulaşım hizmetlerine katkı sağlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında ulaşım hizmetlerine destek vermek üzere 70 otobüs ve 116 personeli Antalya'ya gönderdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UlaşımPark, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'in ulaşım hizmetlerinde görev üstlenecek.

UlaşımPark, 70 otobüs ve 116 personelle 25 Kasım'a kadar zirve kapsamındaki ulaşım hizmetlerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak.

Kaynak: AA
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