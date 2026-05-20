Ulaşım Festivali Çankırı'da başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından organize edilen ve ulaşımın eğlenceli dünyasını gençlerle buluşturmayı amaçlayan Ulaşım Festivali (UFEST), Çankırı'da başladı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü'nde düzenlenen festivalin açılışı için tören düzenlendi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, burada yaptığı konuşmada, festivalin amacının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde verilen hizmetlerin akademik anlamda öğrencilere tanıtılması olduğunu söyledi.

Öğrenci ve akademisyenler açısından kariyer ve işbirliği imkanlarının oluşturulması amacıyla festivalin önem arz ettiğini anlatan Karataş, "Ülkemizin ulaştırma anlamında geldiği noktaları hepimiz biliyoruz. Bunları stantlarda simülasyon olarak da ilgili arkadaşlar anlatacak. İnşallah daha iyi gelecekler, daha iyi yarınlar, daha iyi bilim ve teknoloji için ulaştırmanın bize kazandırmış olduğu medeniyet bağlarının daha da güçlü olabilmesi adına fuarın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından açılış kurdelesi kesilerek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Posta ve Telgraf Teşkilatı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ ile TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ'ye ait stantlar gezildi.

Programa Vali Hüseyin Çakırtaş, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Festival, 22 Mayıs'ta sona erecek.