Ulaş ve Gemerek'te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Sivas'ın Ulaş ve Gemerek ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.

Ulaş'ta Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Esad Mücahit Eskimez ve Belediye Başkanı Turan İlbey, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Altıntaş günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Programa İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Necati Altınok, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Yavuz Yılmaz, gaziler, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Program Eskimez ve ilçe protokolünün şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua etmesiyle sona erdi.

Gemerek

Gemerek'te 19 Eylül Gaziler Günü kutlama programı gerçekleştirildi.

Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, Cumhuriyet Savcısı Furkan Kaşifoğlu, Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten, Sızır Belediye Başkanı Ali Tamer, Çepni Belediye Başkanı Nihat Başer ve ilçe protokolü, şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi.

Programda konuşan Koca, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.