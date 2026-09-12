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Ulaş'tan Ankara'ya tayini çıkan İlçe Emniyet Amiri Ayan'dan Kaymakam Avcı'ya veda ziyareti

Ulaş'tan Ankara'ya tayini çıkan İlçe Emniyet Amiri Ayan'dan Kaymakam Avcı'ya veda ziyareti
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Ulaş'tan Ankara'ya tayini çıkan İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Abdülkerim Ayan, Kaymakam Veli Avcı'ya veda ziyaretinde bulundu.

Ulaş'tan Ankara'ya tayini çıkan İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Abdülkerim Ayan, Kaymakam Veli Avcı'ya veda ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Avcı, özverili ve ekip ruhu içerisinde ilçede görev yapan Ayan'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Ayan da ilçede görev yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Avcı, hizmetlerinden dolayı Ayan'a teşekkür belgesi takdim etti.

Kaynak: AA
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