Ulaş Belediyesi ilçede kar temizleme çalışması başlattı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Turan İlbey, karın bereket olduğunu ve ekiplerin aralıksız çalışarak vatandaşların zor durumda kalmaması için çaba gösterdiğini belirtti.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, yoğun kar yağışının ardından belediye ekipleri kar temizleme çalışmasına başladı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, karın bereket ve bolluk olduğunu söyledi.

İlbey, iş makineleriyle ana caddelerde ve ara sokaklarda kar temizleme çalışmasına başladıklarını belirtti.

Belediyenin tüm imkanlarıyla karla mücadeleye devam ettiğini vurgulayan İlbey, "Kar berekettir, her bereketin bir külfeti vardır. Etkili olan kar yağışıyla birlikte ekiplerimiz, koordineli bir şekilde kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın ve sürücülerin ana caddelerde ve sokaklarda zor durumda kalmaması için çalışmalar aralıksız devam edecektir." diye konuştu.

