Haberler

Ulaş'ta öğrenciler bayrak yürüyüşü yaptı

Ulaş'ta öğrenciler bayrak yürüyüşü yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığının 'Bayrak Sevgisi' teması kapsamında öğrenciler bayrak yürüyüşü gerçekleştirdi. Velilerin ve öğretmenlerin de katıldığı etkinlikte öğrenciler ellerinde Türk bayrakları ile yürüyerek milli bilinçlerini pekiştirdi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğrenciler tarafından bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığının "Bayrak Sevgisi" teması kapsamında, Ulaş İlkokulu ve Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu öğrencileri bayrak yürüyüşü gerçekleştirdi.

Öğrenci velileri ve öğretmenlerin de katıldığı yürüyüşte öğrenciler ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüş yaptı.

Ulaş İlkokulu Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin bayrağımıza duydukları sevgi ve saygıyı derinleştirmeleri, milli birlik ve beraberliğimizin simgesi olan bayrağımıza karşı taşıdıkları sorumlulukların farkına varmaları ve milli bilinçlerini güçlendirmelerini hedefleyerek yürüyüşü yaptık." dedi.

Aydın, yürüyüşe katılan velilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İpler koptu! Real Madrid'de Arda Güler şoku

Real Madrid'de Arda şoku
Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu

Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj törene damga vurdu
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
İpler koptu! Real Madrid'de Arda Güler şoku

Real Madrid'de Arda şoku
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltan kare
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu

Yüzü gülüyor! Tarihte böyle bir şey daha önce hiç yaşanmadı