Ulaş'ta 4-6 Yaş Grubu Çocuklar İçin Kur'an Kursu Başladı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4-6 yaş grubu çocuklar için düzenlenen Kur'an kursu başladı.

Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli, Merkez Camisi'ndeki kursu ziyaret ederek, öğreticiler Nazile Kızılırmak ve Cennet Öztürk'ten bilgi aldı.

Gelen yoğun talep üzerine sınıf sayısını ikiye çıkardıklarını söyleyen İçli, "Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla minik öğrencilerle bir araya geldik ve heyecanlarına ortak olduk." dedi.

İçli, 4-6 yaş döneminin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yaşlar çocukların karakter oluşumunun temellerinin atıldığı bir dönemdir. Kur'an kurslarımızda çocuklarımıza hoşgörüyü, sevgiyi, merhameti, adalet ve vatan sevgisini öğretmeye gayret ediyoruz. Yeni dönemin ülkemize, milletimize ve yavrularımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Müftü İçli, kursa katılan çocuklara kitap hediye etti.