Ulaş'ta 19 Eylül Gaziler Günü Törenle Kutlandı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı. Kaymakam Emre Zafer ve Belediye Başkanı Turan İlbey, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.
Ulaş Kaymakamlığı bahçesinde gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında Kaymakam Emre Zafer ve Belediye Başkanı Turan İlbey, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından ilçe protokolü gazilerin gününü kutladı.
Törene ilçe protokolü ve gaziler katıldı.
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