Haberler

Ulaş Kaymakamı Eskimez, şehit ailesini ziyaret etti

Ulaş Kaymakamı Eskimez, şehit ailesini ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Esad Mücahit Eskimez, şehit Piyade Onbaşı Hakan Topçu'nun ailesini evinde ziyaret ederek, bayramlarını tebrik etti.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Esad Mücahit Eskimez, şehit Piyade Onbaşı Hakan Topçu'nun ailesini evinde ziyaret ederek, bayramlarını tebrik etti.

Eskimez, şehit ailelerin kendilerine emanet olduğunu belirterek, kapılarının her zaman onlara açık olduğunu söyledi.

Ahirette en büyük rütbenin peygamberlikten sonra şehitlik olduğunu belirten Eskimez, "Şehitlerimizin vatan uğruna yaptıkları fedakarlığı ve kahramanlığı hiçbir zaman unutmayacağız. Biz bu mücadelenin sahibi ataların evlatlarıyız. Geçmişimize sahip çıkmak, bizi biz yapan değerlerimizi gelecek nesillere taşımak en büyük vazifemizdir. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun." dedi.

Eskimez'e ziyaretinde, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Yavuz Yılmaz, Ulaş Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üst Çavuş Hasan Oğuz Koçu, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Arslan eşlik etti.

Kaymakam Eskimez ziyarette, aileye şehit Hakan Topçu'nun resminin olduğu bir tablo hediye etti.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz

Kılıçdaroğlu kameralar karşısında! Özgür Özel ile bayramlaşacak mı?
Özel'in 'Genel başkanı üyeler seçsin' teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Özgür Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yanıt
Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı

Zülfü Livaneli'yi yıkan haber! Soluğu hemen hastanede aldı
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir'deki coşkuyu takip etmiş

Özel anlattı! Bahçeli'den sürpriz telefon görüşmesinde "coşku" vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
Tırda yatağın altından 12 milyon 600 bin TL'lik uyuşturucu çıktı

Tırdaki yatağı kaldıran polis şaşkına döndü! Değeri milyonlarca lira
İrem Derici'den esneklik şov! 'Bir de dansçı olacaksınız' deyip yaptı

Ünlü şarkıcıdan esneklik şov! "Bir de dansçı olacaksınız" dedi
Esenyurt'ta kaçak kurban kesenlere ceza

Ekipleri harekete geçiren görüntü! Yakalayıp tek tek ceza kestiler