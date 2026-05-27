Ulaş Kaymakamı Eskimez, şehit ailesini ziyaret etti

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Esad Mücahit Eskimez, şehit Piyade Onbaşı Hakan Topçu'nun ailesini evinde ziyaret ederek, bayramlarını tebrik etti.

Eskimez, şehit ailelerin kendilerine emanet olduğunu belirterek, kapılarının her zaman onlara açık olduğunu söyledi.

Ahirette en büyük rütbenin peygamberlikten sonra şehitlik olduğunu belirten Eskimez, "Şehitlerimizin vatan uğruna yaptıkları fedakarlığı ve kahramanlığı hiçbir zaman unutmayacağız. Biz bu mücadelenin sahibi ataların evlatlarıyız. Geçmişimize sahip çıkmak, bizi biz yapan değerlerimizi gelecek nesillere taşımak en büyük vazifemizdir. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun." dedi.

Eskimez'e ziyaretinde, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Yavuz Yılmaz, Ulaş Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üst Çavuş Hasan Oğuz Koçu, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Arslan eşlik etti.

Kaymakam Eskimez ziyarette, aileye şehit Hakan Topçu'nun resminin olduğu bir tablo hediye etti.