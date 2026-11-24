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Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu ve Ulaş İlkokulu'nu ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar ve Şube Müdürü Mehmet Ali Uysal'ın eşlik ettiği ziyarette Avcı, öğretmenlerle sohbet ederek talepleri dinledi.

Öğretmenlere çiçek takdim edip onlarla pasta kesen Avcı, açıklamasında, ülkenin dört bir yanında özveriyle görev yapan öğretmenlerin çocukları ve gençleri vatanına, milletine ve milli değerlerine bağlı yetiştirdiğini söyledi.

Avcı, "Öğretmenlerimizin yetiştirdiği nesiller, ülkemizi bilimden teknolojiye, kültürden sanata her alanda daha ileriye taşıyacak en büyük gücümüzdür." dedi.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şehadete eren ve ebediyete irtihal eden öğretmenleri rahmet, saygı ve şükranla yad ettiğini belirten Avcı, öğretmenlerin gününü kutladı.

Kaynak: AA