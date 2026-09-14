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Ulaş Karasu'dan "Ailem Güvende" operasyonlarına tepki: Dijital sansür ile muhalif sesleri susturmak istiyorlar

Ulaş Karasu'dan 'Ailem Güvende' operasyonlarına tepki: Dijital sansür ile muhalif sesleri susturmak istiyorlar
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YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "Ailem Güvende" adı altında yürütülen operasyonlara ve dijital erişim engellerine tepki göstererek, iktidarın insanların kimliklerini, yönelimlerini ve yaşam biçimlerini hedef aldığını ifade etti. Karasu, "Bir suç varsa somut fiil, delil ve hukuk konuşur" dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "Ailem Güvende" adı altında yürütülen operasyonlara ve dijital erişim engellerine tepki göstererek, iktidarın insanların kimliklerini, yönelimlerini ve yaşam biçimlerini hedef aldığını ifade etti.

YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızı istismardan, şiddetten, uyuşturucudan ve sömürüden korumak devletin asli görevidir. Ancak AKP iktidarı, bu tartışmasız sorumluluğu insanların kimliklerini, yönelimlerini ve yaşam biçimlerini hedef alan bir politikaya dönüştürüyor. Hak savunuculuğunu 'ahlaksızlık', her türlü eleştiriyi ve gazeteciliği 'milli güvenlik' adı altında susturmaya kadar genişletiyor. 10 Eylül'den bu yana kayıp olan 11 aylık Büşra bebeği bulmakta yetersiz kalanlar, 'Ailem Güvende' adı altında operasyonlar yapıp, dijital sansür ile muhalif sesleri susturmak istiyor.

Milli Güvenlik, iktidarın hoşuna gitmeyen her düşüncenin üzerine örtülecek bir sansür perdesine dönüşemez. Bir suç varsa somut fiil, delil ve hukuk konuşur. Bir toplumsal kesimi, kimliği üzerinden potansiyel suçlu ilan etmek, aileyi korumaz; ayrımcılığı ve kutuplaşmayı büyütür. Çağırımız çok nettir; Herkes için güvenli bir Türkiye istiyoruz! Toplumsal barış; inkarla, ötekileştirmeyle ve sansürle kurulamaz. Eşit yurttaşlıkla, hukukla, sosyal adalet ve özgürlükle kurulur."

Kaynak: ANKA
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