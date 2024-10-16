Ulaş İlçesinde Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri ana caddelerde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Yeşilyurt Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki asfalt çalışmalarını inceledi.

İlbey, okullar bölgesindeki asfalt çalışmalarının bitmesinin ardından Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki asfalt çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Mevsim şartları uygun olduğu sürece çalışmaların devam edeceğini belirten İlbey, "Belediye olarak ilçe genelinde vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve modern bir şekilde sağlayabilmeleri için planlanan program dahilinde çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Çalışmaların hayırlı olmasını temenni eden İlbey, "Vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layık. İlçemizde ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırarak yüksek standartlarda yolları hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalara aralıksız devam edeceğiz." diye konuştu.