Ulaş İlçesinde Parke Taşı Döşeme Çalışmaları Devam Ediyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri, mahallelerdeki üstyapı çalışmalarını kilit parke taşı döşeme ile sürdürüyor. Belediye Başkanı Turan İlbey, ilçenin modernleşmesi için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirtti.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri, kilit parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Yenikarahisar Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen, Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, mahallelere eksiksiz hizmet sunabilmek için kilit parke taşı döşeme çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Güzel bir Ulaş için birlikte çalıştıklarını belirten İlbey, "Hizmet belediyeciliği anlayışıyla çıkmış olduğumuz bu yolda hemşehrilerimizden aldığımız güç ve destekle ilçemizin üstyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. Hedefimiz sorunu olmayan, modern ve çağdaş bir Ulaş ilçesi. Emek ve gayret gösteren bütün personelimize ve destekleriyle bize güç veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi

