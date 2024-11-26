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Ulaş Gölü, Kar Yağışının Ardından Beyaza Büründü

Ulaş Gölü, Kar Yağışının Ardından Beyaza Büründü
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Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olan Ulaş Gölü, kar yağışının ardından güzel bir beyaz örtüyle kaplandı. Yaban kuşlarına ev sahipliği yapan gölde etkileyici manzaralar oluştu.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan ve Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil edilen Ulaş Gölü'nün çevresi kar yağışının ardından beyaza büründü.

İlçede kar yağışı ve soğuk hava zaman etkisini sürdürüyor.

Kar yağışının ardından Ulaş Gölü'nün etrafı beyaz örtüyle kaplandı.

Yaban kuşlarına ev sahipliği yapan ve 2016 yılında Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil edilen Ulaş Gölü'nde kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
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