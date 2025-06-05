Ulaş Belediyesi Yeni Kepçesi ile Hizmet Kalitesini Artırıyor

Ulaş Belediyesi filosuna yeni kattığı kepçenin tanıtımını yaptı.

Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Araç filosunun güçlenmesiyle ilçenin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilecek hizmetlerin hızlanacağını belirten İlbey, "Her geçen gün büyüyen ve gelişen ilçemiz için yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Biz de belediye olarak 4 mahallemize daha hızlı, daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek için araç filomuzu güçlendirmeye ve yeni araçlar almaya devam edeceğiz." dedi.

İlbey, ilçelerine desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürk'e teşekkür etti.