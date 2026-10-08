Ulan Batur'da ayı saldırısı 40'lı yaşlardaki erkeği öldürdü, 50'li kadını yaraladı

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ULAN BATUR, 8 Ekim (Xinhua) -- Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da bir ayının saldırısına uğrayan 40'lı yaşlarında bir erkek hayatını kaybederken, 50'li yaşlarında bir kadın ağır yaralandı.

Ulusal Polis Teşkilatı'nın perşembe günü yaptığı açıklamaya göre olay, çarşambayı perşembeye bağlayan gece başkentin Bayanzurkh ilçesinin dış kesimlerinde, "ger" adı verilen geleneksel Moğol çadır evlerinden birinde meydana geldi.

Ağır yaralanan kadının Ulusal Travmatoloji Araştırma Merkezi'nde tedavi gördüğü bildirildi.

Yetkililer, iki kişiye saldıran ayıyı bulmak için arama çalışmaları yürütüyor.

Moğolistan'da son aylarda yerleşim alanlarında ve çevresinde ayıların görülmeye devam etmesi üzerine yetkililer, halka dikkatli olma ve olası tehlikelere karşı önlem alma çağrısında bulundu.

Uzmanlar, son yıllarda ayıların çiftlik hayvanlarıyla karşılaşma ve yerleşim alanlarında görülme sıklığının arttığını belirtiyor. Bu artışın iklim değişikliği, ayıların doğal yaşam alanlarındaki yiyecek sıkıntısı ve doğal kaynakların aşırı kullanımı gibi çeşitli nedenlerden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Kaynak: Xinhua