&quot;Ulak&quot; yeni bölümüyle TRT Belgesel'de seyirciyle buluşuyor - Haberler

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"Ulak" yeni bölümüyle TRT Belgesel'de seyirciyle buluşuyor

AA - Fatih Türkyılmaz - Güncel
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'Ulak' yeni bölümüyle TRT Belgesel'de seyirciyle buluşuyor

Tabiattaki yaşamın izini sürmek için her bölüm ayrı coğrafyalarda çekilen TRT Belgesel yapımı "Ulak", yeni bölümünde Güney Amerika'dan ekranlara gelecek.

Tabiattaki yaşamın izini sürmek için her bölüm ayrı coğrafyalarda çekilen TRT Belgesel yapımı "Ulak", yeni bölümünde Güney Amerika'dan ekranlara gelecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Doğa Bilimci Serdar Kılıç'ın sunduğu programda, Güney Amerika'da Patagonya'nın meşhur zirvesi Fitz Roy Dağı'nda, bugüne kadar 25 dağcının zirveye ulaşmak uğruna hayatını kaybettiği rota izlenecek.

Sadun Saran'ın da zorlu tırmanışa eşlik edeceği Ulak'ın yeni bölümü yarın akşam saat 20.30'da TRT Belgesel'de seyirciyle buluşacak.

AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

Güney Amerika, Toros Dağları, Serdar Kılıç, TRT Belgesel, Güncel, Haberler

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