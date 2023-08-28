Ula Sakartepe rampasında kum yüklü TIR yan yattı
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Ula Sakartepe rampasında kum yüklü bir TIR, virajı dönerken yan yattı ve yol trafiğe kapatıldı. Trafik akışı Ula Çiçekli yolundan sağlanıyor.
Ula Sakartepe rampasında kum yüklü tır virajı dönerken yan yattı. Ula'dan Marmaris ve Fethiye istikameti TIR'ın yolu kapatması nedeniyle trafiğe kapatıldı ve trafik akışı Ula Çiçekli yolundan veriliyor.
Öğle saatlerinde Sakartepe rampasından iniş yapan kum yüklü TIR, iniş esnasında Net tesislerine gelmeden önceki keskin virajı dönerken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek araç yan yattı. Ulaşımın tamamen kapanması nedeniyle trafik akışı durdu.
Yan devrilen TIR'dan yağ sızıntısı yaşadı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir belediyesi itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
TIR'ın karayolunu tamamen kapatması nedeniyle yol ulaşıma kapatılırken, ulaşım Ula Çiçekli Mahallesinden sağlanıyor. - MUĞLA