Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ULA'nın Vulcan roketi Amazon'un 40 uydusunu yörüngeye yerleştiremedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ULA'nın Vulcan roketi, fırlatıldıktan yaklaşık 10 dakika sonra arızalanarak Amazon'un Leo uydu internet ağı için taşıdığı 40 uyduyu yörüngeye yerleştiremedi. ULA, arızanın nedeninin henüz belirlenemediğini ve teknik inceleme başlatılacağını bildirdi.

ABD'li United Launch Alliance (ULA) şirketine ait Vulcan roketi, fırlatılmasından yaklaşık 10 dakika sonra arızalanarak Amazon'un Leo uydu internet ağı için taşıdığı 40 uyduyu yörüngeye yerleştiremedi.

Boeing ve Lockheed Martin'in ortak girişimi ULA tarafından geliştirilen roket, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan yapılan fırlatmanın ardından görevini tamamlayamadı.

ULA'dan yapılan açıklamada, fırlatmadan yaklaşık 10 dakika sonra roketin uçuş sırasında anormallik yaşadığı ve Amazon'a ait uyduları yörüngeye yerleştiremediği bildirildi.

Arızanın nedeninin henüz belirlenemediği belirtilen açıklamada, olayın ardından teknik inceleme başlatılacağı kaydedildi.

Önceki iki uçuşunda katı yakıtlı yan iticiler ve ana BE-4 motorlarıyla ilgili teknik sorunlar yaşanan roketin uçuşlarına ara verilmişti. Bu motorlar, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin tarafından üretiliyordu.

Amazon, 2025'ten bu yana 14 fırlatmayla 398 Leo uydusunu yörüngeye yerleştirdi. Şirket, ilk internet hizmetini yıl sonuna kadar başlatmayı hedefliyor.

Kaynak: AA
Microsoft'taki arıza otel havuzunda faciaya yol açtı: 15 kişi ölümden döndü

Havuza girdiler, kabusu yaşadılar! Nedeni akılalmaz
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakarya'da silahlı saldırı! Eski eşini ve yanındaki kişiyi bacaklarından vurdu

Sokak ortasında eski eşe kanlı saldırı! Peş peşe ateş edip kaçtı
Fenerbahçe Tarfin, 15 sayı geriden gelip Anadolu Efes'i yendi

15 sayı gerideydi! Dev derbinin kazananı belli oldu
Orta Doğu'da savaş alarmı! ABD üçüncü uçak gemisini de bölgeye gönderdi

Dünya diken üstünde! Bölgeden gelen görüntü büyük tedirginlik yarattı
Faruk Peker'den Haluk Bilginer'e çok sert sözler: Nasıl bir nankörlük bu?

İffet'in Cemil'inden Haluk Bilginer'e ağır sözler: Ekmeğini yediğin...
Kayseri'de dudak uçuklatan altın günü! 100 gramlık külçe dağıttılar51

Ne gram ne de çeyrek! Altın gününde çıtayı arşa çıkardılar
Suudi Arabistan'ın başkentinde füze alarmı! Husiler havalimanı ve finans merkezini hedef aldı18

Ülkenin başkentinde kabus gecesi! Füzeler art arda indi
U14 maçında futbolcunun babası ile antrenör arasında kavga çıktı

Bir bunu görmemiştik, sonunda bunu da gördük