Ula Kaymakamı Doğan, Gölcük Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, mahalle ziyaretleri programı çerçevesinde Gölcük Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyarette mahalle sakinleriyle sohbet eden Doğan, vatandaşların taleplerini dinledi.

Vatandaşlarla bir araya gelmenin önemli olduğunu belirten Doğan, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurgulayarak iletilen taleplerin ilgili kurumlarla paylaşılacağını ve çözüm için gerekli adımların atılacağını ifade etti.