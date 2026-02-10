Haberler

Ula Kaymakamı Doğan'dan okul ziyareti

Ula Kaymakamı Doğan'dan okul ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, eğitim öğretim yılının ikinci yarısının başlaması dolayısıyla Gölcük İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek okulun mevcut durumu ve projeleri hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet eden Doğan, öğretmenlere teşekkür etti ve hediyeler verdi.

Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, eğitim öğretim yılının ikinci yarısının başlamasından dolayı Gölcük İlk ve Ortaokulu'nu ziyarette bulundu.

Doğan, okul müdürü Serkant Gülgün'den okulun mevcut durumu, eğitim çalışmaları ve öğrencilerin akademik gelişimine yönelik yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

Sınıfları gezerek incelemelerde bulunan Doğan, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Öğretmenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Doğan, öğrencilerle yakından ilgilenerek anasınıfı öğrencilerine hediye verdi.

Öğrenci ve öğretmenlere başarılar dileyen Doğan, ziyaret anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Hikmet Aydoğdu - Güncel
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu

"Bana küfür etti" diyen başkanla yazışmalarını tek tek okudu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Doktorların boşanma davasında akılalmaz iddialar! Yatak odası sırları dosyaya girdi

Akılalmaz iddialar! Doktorların yatak odası sırları dosyaya girdi
Köylüleri şaşkına uğratan hayvan! Çoban köpekleri anında parçaladı

Köylüleri şaşkına uğratan hayvan! Çoban köpekleri anında parçaladı
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar

Elinizi çabuk tutun! Anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek

Zeynep başkana anlamlı destek
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

Aliyev'i küplere bindirecek alışveriş