Üye Girişi
Haberler

Ukraynalı Prime Orchestra, Adana'da Destek Konseri Verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukraynalı müzik grubu Prime Orchestra, Çukurova Üniversitesi Kongre Salonu'nda 'Dance Sympho Show' konseri düzenleyerek ülkelerindeki savaştan etkilenenlere yardım toplamak amacıyla sahne aldı. Konserde Abba ve Michael Jackson gibi ünlü sanatçılara ait 18 şarkı seslendirildi.

Ülkelerindeki savaştan etkilenen insanlara yardım etmek için dünyanın çeşitli kentlerinde konser veren Ukraynalı müzik grubu Prime Orchestra, Adana'da sahne aldı.

Çukurova Üniversitesi Kongre Salonu'nda gerçekleştirilen "Dance Sympho Show" konserinde grup; Abba, Backstreet Boys, Ace of Base, Michael Jackson, Gloria Gaynor gibi ünlü müzisyenlerin sevilen 18 şarkısını seslendirdi.

Orkestra şefliğini Denis Doroshenko'nun yaptığı konserde, Nikita Savenkov, Vika, Anna ve Maria solist sanatçı olarak sahne aldı.

1980'ler ve 1990'ların popüler pop müziklerinin yer aldığı konserde, seyirciler dans ederek eğlendi.

Şef Doroshenko, konser öncesinde AA muhabirine, Rusya- Ukrayna savaşı başladıktan sonra dünya turuna çıkmaya başladıklarını söyledi.

Ukrayna'ya destek olmak ve ülkelerinin kültürünü yaşatmak istediklerini belirten Doroshenko, şöyle konuştu:

"Bu konserlerden elde ettiğimiz gelirle birkaç tane mobil hastane almak istiyoruz. Harkov bölgesi gerçekten sıcak. İnsanlarımızın ihtiyacı var. Devletimizin yetişemediği yere ulaşmak istiyoruz. Orada çok mağdur çocuklar ve yetişkinler var. Türkiye'ye çok teşekkür etmek istiyoruz. Türkiye'de insanlar çok sıcak ve bunu bize hissettiriyorlar. Eminim ki Türkiye ile beraber mobil hastane amacımıza ulaşacağız."

Anna da Türkiye'den önce Avrupa'da bir çok şehirde konser verdiklerini anlattı.

Türkiye'de konserlerine devam ettiklerini ifade eden Anna, "Orkestranın tüm ekibi Ukraynalı. Konserlerden elde ettiğimiz gelir Ukrayna'ya yardıma gidiyor. Şu anda amacımız mobil hastane. Biliyoruz ki Türkiye bizi seviyor ve destekliyor. Onun için konserlerden iyi yardım elde ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Maria da Türkiye'de çok sıcak karşılandıklarını vurgulayarak, "Konserde çok moralli geliyorlar. 2. şarkıdan sonra herkes ayağa kalkıp dans ediyor. Müziğimiz onlara ilaç gibi geliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel

Çukurova Üniversitesi Michael Jackson Kültür Sanat Ukrayna Güncel Kültür Sanat Müzik adana Yaşam Abba

Mehmet Şimşek herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Şu anda gündemimizde yok

Herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Gündemimizde yok

 Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı

Cenaze törenindeki tartışmaya Ayşenur'un ailesinden açıklama var

 Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, '1 alana 1 bedava' kampanyasıyla satmaya çalıştılar

Tarihi geçmiş ürünleri, skandal kampanyayla vatandaşa satmaya çalıştılar
Küçücük bebeğe bile aldırmadan genç kadını taciz etti! Motokuryeyi görüntüler ele verdi

Küçücük bebeğe bile aldırmadan rezil planını uyguladı! Motokuryeyi görüntüler ele verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balık yedikten sonra süt içilir mi? Fenerbahçe Galatasaray maçı hakemi kim? FB GS derbiyi kim yönetecek? Kristof Kolomb'un Yumurtası ne demek? Osimhen maskesi vidalı mı, Osimhen'in maskesi yasaklanacak mı? Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlıyor? 47, 71, 107 asal mı? Bilimsel bilgi değişebilir mi? Gusül abdesti ile namaz kılınır mı? Diş macunu pH değeri kaç? Milli İstihbarat Akademisi nedir, giriş şartları nedir? Antalyaspor Adana Demirspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Antalyaspor ADS geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title