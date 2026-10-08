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Ukraynalı keman virtüözü Sokolov, BBDSO sezon açılışında Gürer Aykal ile sahnedeydi

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Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 2026-2027 sezonunun ilk konserinde Ukraynalı keman virtüözü Valeriy Sokolov'u konuk etti. Merinos AKKM'de şef Gürer Aykal yönetimindeki konserde Sokolov solist olarak yer aldı, gece sonunda sanatçılar uzun süre alkışlandı.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 2026-2027 sezonunun ilk konserinde Ukraynalı keman virtüözü Valeriy Sokolov'u konuk etti.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri şef Gürer Aykal yönetti.

Gecede, Sokolov'un solist olarak yer aldığı "Keman Konçertosu op. 47" ile "Enigma Varyasyonları, op. 36" ve "Antik Danslar Süit No. 3" seslendirildi.

Gecenin sonunda Valeriy Sokolov, şef Gürer Aykal ve orkestra sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA
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