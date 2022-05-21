Ukraynalı baba, 2 çocuğunu öldürüp, eşini yaraladı (2) - Haberler

TUTUKLANDI

Ukrayna'daki savaştan kaçarak geldiği Antalya'nın Alanya ilçesinde konakladığı apart otelde 2 çocuğunu öldürüp, eşini de yaralayan O.N., sevk edildiği adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.