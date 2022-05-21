Ukraynalı baba, 2 çocuğunu öldürüp, eşini yaraladı (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukraynalı baba, 2 çocuğunu öldürüp, eşini yaraladı (2)

Demirören Haber Ajansı - Engin Anak - Güncel
 - Güncelleme:
Ukraynalı baba, 2 çocuğunu öldürüp, eşini yaraladı (2)

TUTUKLANDIUkrayna'daki savaştan kaçarak geldiği Antalya'nın Alanya ilçesinde konakladığı apart otelde 2 çocuğunu öldürüp, eşini de yaralayan O.N., sevk edildiği adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

TUTUKLANDI

Ukrayna'daki savaştan kaçarak geldiği Antalya'nın Alanya ilçesinde konakladığı apart otelde 2 çocuğunu öldürüp, eşini de yaralayan O.N., sevk edildiği adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Engin Anak - Güncel

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Ukrayna, Antalya, Alanya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title