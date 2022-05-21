Ukraynalı baba, 2 çocuğunu öldürüp, eşini yaraladı (2) - Haberler

Ukraynalı baba, 2 çocuğunu öldürüp, eşini yaraladı (2)
Demirören Haber Ajansı - Engin Anak - Güncel
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TUTUKLANDIUkrayna'daki savaştan kaçarak geldiği Antalya'nın Alanya ilçesinde konakladığı apart otelde 2 çocuğunu öldürüp, eşini de yaralayan O.N., sevk edildiği adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Ukrayna'daki savaştan kaçarak geldiği Antalya'nın Alanya ilçesinde konakladığı apart otelde 2 çocuğunu öldürüp, eşini de yaralayan O.N., sevk edildiği adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Engin Anak - Güncel