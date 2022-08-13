Ukraynalı askerlere düşman hedeflerini tespit amacıyla dron eğitimi veriliyor Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam ettiği bölgelerden Ukrayna'nın Harkiv Oblastı'nın merkezi olan Harkiv kentindeki cephede Ukraynalı askerlere, düşman hedeflerini tespit etmek amacıyla dron eğitimi veriliyor. Rusya- Ukrayna Savaşı'nın devam ettiği bölgelerden Ukrayna'nın Harkiv Oblastı'nın merkezi olan Harkiv kentindeki cephede Ukraynalı askerlere, düşman hedeflerini tespit etmek amacıyla dron eğitimi veriliyor. Güncel AA / Wolfgang Schwan Ukrayna Harkiv Rusya Güncel Haberler

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