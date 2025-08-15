Ukrayna'ya Ait İHA'nın Rusya'da Düzenlediği Saldırıda 1 Ölü, 10 Yaralı

Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracı, Rusya'nın Kursk bölgesindeki bir apartmana saldırdı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu kritik.

MOSKOVA, 15 Ağustos (Xinhua) -- Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının (İHA), Rusya'nın Kursk bölgesindeki bir apartmana düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

İHA'nın cuma günü erken saatlerde şehrin Demiryolu Bölgesi'ndeki çok katlı bir binayı hedef aldığı ve binanın en üst dört katında yangına neden olduğu bildirildi.

Kursk Valisi Aleksandr Hinşteyn, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "Üzüntüyle belirtmek isterim ki, bir kadın hayatını kaybetti. Ailesine en içten taziyelerimi sunuyorum" dedi.

Tüm yaralıların tedavi altına alındığını belirten Hinşteyn, yaralanan 10 kişiden birinin durumunun kritik olduğunu ifade etti.

