Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta ölen askerlerin cenazeleri karşılıklı olarak teslim edildi

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta ölen 212 Ukraynalı ile 45 Rus askerin cenazeleri, karşılıklı olarak ülkelerine teslim edildi.

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Karargahından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta ölen askerlerin cenaze değişiminin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın Donetsk, Zaporijya, Luhansk ve Harkiv bölgeleri ile yasa dışı ilhak edilen topraklarında ölen 212 Ukraynalı askerin cenazelerinin Rusya'dan teslim alındığı aktarıldı.

Cenaze değişiminin Cenevre Sözleşmeleri'ne uygun yapıldığı aktarılan açıklamada, cenazelerin kimlik tespiti yapılmasının ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edileceği ifade edildi.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Milletvekili Şamsail Saraliyev de yaptığı açıklamada, Rusya'nın 45 Rus askerin cenazesinin Ukrayna'dan teslim alındığını duyurdu.