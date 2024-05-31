Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta ölen askerlerin cenazeleri karşılıklı olarak teslim edildi
Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta hayatını kaybeden 212 Ukraynalı ve 45 Rus askerin cenazeleri, ülkelerine teslim edildi. Cenaze değişimi Cenevre Sözleşmeleri'ne uygun olarak gerçekleştirildi ve cenazelerin kimlik tespiti yapıldıktan sonra ailelerine teslim edileceği belirtildi.
Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta ölen 212 Ukraynalı ile 45 Rus askerin cenazeleri, karşılıklı olarak ülkelerine teslim edildi.
Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Karargahından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta ölen askerlerin cenaze değişiminin yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, Ukrayna'nın Donetsk, Zaporijya, Luhansk ve Harkiv bölgeleri ile yasa dışı ilhak edilen topraklarında ölen 212 Ukraynalı askerin cenazelerinin Rusya'dan teslim alındığı aktarıldı.
Cenaze değişiminin Cenevre Sözleşmeleri'ne uygun yapıldığı aktarılan açıklamada, cenazelerin kimlik tespiti yapılmasının ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edileceği ifade edildi.
Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Milletvekili Şamsail Saraliyev de yaptığı açıklamada, Rusya'nın 45 Rus askerin cenazesinin Ukrayna'dan teslim alındığını duyurdu.