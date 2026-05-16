Ukrayna ve Rusya arasında savaşta ölen askerlerin cenaze değişimi yapıldı

Güncelleme:
Ukrayna ile Rusya arasında, savaşta ölen askerlerin cenaze değişimi gerçekleştirildi. Ukrayna'ya 528, Rusya'ya ise 41 askerin cesedi teslim edildi.

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezine ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşamını yitiren askerlerin cenaze değişiminin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İade süreci kapsamında, Rus tarafına göre Ukraynalı askerlere ait olabileceği düşünülen 528 kişinin cesedi Ukrayna'ya iade edildi." ifadesi kullanıldı.

Ölen askerlerin kimliklerinin tespit edilmesi için gereken işlemlerin başlatılacağı kaydedilen açıklamada, cenaze iade sürecinde Ukrayna'nın ilgili kurumlarının yer aldığı aktarıldı.

Rus haber ajansı RİA'nın haberinde de Rusya'nın, Ukrayna'ya 526 askerin cesedini teslim ettiği, 41 Rus askerin cesedini de aldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
