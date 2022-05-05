Ukrayna ve İngiltere Tercihli Ticaret Anlaşmasına İmza Attı

KİEV, 5 Mayıs (Xinhua) -- Ukrinform Haber Ajansı'nın Çarşamba günü Ukrayna Ekonomi Bakanlığı'na dayandırarak verdiği habere göre, Ukrayna ve İngiltere ithalat vergileri ve gümrük vergisi kotalarının kaldırılması için bir anlaşma imzaladı. Haberde bakanlığın, "Ukrayna ve İngiltere, ikili ticarette ithalat vergileri ve gümrük vergisi kotalarının kaldırılması anlaşmasını imzalayarak yasal olarak hayata geçirdi" açıklaması yer aldı.

12 ay boyunca yürürlükte kalacak olan tercihli ticaret anlaşması, Ukrayna'dan un, tahıl, süt ürünleri, kümes hayvanları, domates salçası, bal, mısır, buğday, meyve suları, mantar ve şeker gibi katma değeri yüksek malların ihracatını artırmayı hedefliyor. Geçen ay da Avrupa Birliği, Ukrayna sanayi ürünleri ve gıdaları üzerindeki gümrük vergilerini ve kotaları kaldırma kararı almıştı.

Xinhua / Güncel